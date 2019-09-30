В Улан-Удэ сотни человек вышли на митинг в поддержку политзаключенных

В Улан-Удэ прошел митинг в защиту политзаключенных и против полицейского произвола.

На митинг в защиту политзаключенных и против полицейского произвола в столице Бурятии вышли 600 человек. Они также потребовали провести выборы мэра.

Об этом сообщает DW.

"Основными требованиями собравшихся было освобождение политзаключенных, прекращение преследования участников четырехдневной несогласованной акции протеста, прошедшей на площади Советов в Улан-Удэ в середине сентября и разогнанной полицией, а также отставка главы республики Бурятии Алексея Цыденова и министра республиканского МВД Олега Кудинова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этому согласованному с властями митингу предшествовала стихийная акция протеста 9 сентября, связанная с задержаниями сторонников шедшего в Москву "изгонять Путина" шамана Александра Габышева. К ней присоединился проигравший выборы мэра Улан-Удэ Вячеслав Мархаев, который потребовал отменить результаты прошедшего днем ранее голосования. Акция протеста продолжалась в общей сложности четверо суток, до тех пор, пока площадь Советов не перекрыли бетонными блоками и металлическими ограждениями.

Напоминаем, 15 сентября в Улан-Удэ прошел согласованный митинг против полицейского произвола и за честные выборы. По оценкам организаторов, в нем приняли участие около трех тысяч человек.