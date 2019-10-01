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В планах РФ упрощение получения паспорта иностранцам

В планах РФ упрощение получения паспорта иностранцам
12:33 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твитер

В России планируют упростить выдачу паспорта иностранным гражданам.

Российские власти намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства.

Источник: федеральный бюджет РФ на 2020–2022 годы, РБК.

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", — отмечается в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством России.

В Минэкономразвития РФ отмечают, что повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения.

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За январь—июль 2019 года естественная убыль населения составила 209,7 тыс. человек, а миграционный прирост составил лишь 154 тыс. человек, следует из данных Росстата. Во втором квартале года численность рабочей силы в России сократилась в годовом выражении на 1 млн.

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Россия, РФ, Паспорт, Росстат, Гражданин.
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