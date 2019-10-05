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Суд в РФ признал виновными двух активистов за пикет

Суд в РФ признал виновными двух активистов за пикет
06:21 Сегодня Телеграф Укринформ

В РФ активиста посадили на шесть лет за пикет с плакатами.

Ростовский областной суд РФ вынес приговоры активистам Яну Сидорову, Владиславу Мордасову и Вячеславу Шашмину, обвиняемым по делу «Революции 5 ноября».

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Анатолия Папыкина.

«Ростовский областной суд объявил приговоры Яну Сидорову, Владиславу Мордасову и Вячеславу Шашмину. Их признали виновными по делу о массовых беспорядках в связи с акцией против власти 5 ноября 2017 года», - сказал Папыкин.

Как отмечается, 23-летний Мордасов получил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима, 19-летний Сидоров - шесть с половиной лет колонии, 20-летний Шашмин - три года условно. Мордасов и Сидоров признаны виновными в покушении на организацию и участие в массовых беспорядках, Шашмин - только в покушении на участие.

Сидорова и Мордасова задержали 5 ноября 2017 года возле дома правительства Ростовской области, куда они вышли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Шашмин, который участия в акции не принимал, был задержан отдельно.

По версии следствия, Мордасов и Сидоров администрировали Telegram-чат «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» для сторонников запрещенного в России движения «Артподготовка» и призвали его участников к массовым беспорядкам. Шашмин тоже был в чате и планировал участвовать в беспорядках, заявило следствие.

По словам обвиняемых, они действительно находились в чате, но не призывали к насильственным протестам. Впоследствии Мордасов и Сидоров заявили, что оговорили себя под пытками.

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Напоминаем, лидер движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев, эмигрировавший из России, обещал, что 5 ноября 2017 года в РФ произойдет революция - и призвал своих сторонников выйти на улицы. В тот день в разных городах было задержано более 400 человек, свыше 30 из них стали фигурантами уголовных дел.

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Пикет, Россия, Суд, РФ, Тюрьма, Активисты.
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