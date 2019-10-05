"Я/Мы Шаман": В РФ прошел пикет в поддержку "изгонятеля Путина" (Фото)

В Якутске состоялся пикет в поддержку шамана, который ходил изгонять Путина.

В российском городе Якутск 5 октября состоялся пикет в поддержку местного шамана Александра Габышева, который ходил в Москву "выгонять" президента Владимира Путина.

Акция была согласована с властями и прошла мирно, сообщает Радио Свобода.

"Пикетчики выступают против преследования Габышева, они не согласны с возбуждением уголовного дела и результатами медицинской экспертизы, признавшей шамана невменяемым", - говорится в сообщении.

По словам одной из организаторов мероприятия, активистки и депутата Государственного собрания Якутии Сулустааны Мираан, пикетчики несмотря на холод стояли с плакатами почти два часа.

Среди лозунгов были "Я/Мы Шаман" и "Нет карательной медицине". Участники акции отмечают, что у Габышева, согласно конституции, есть право на свободу совести и вероисповедания, а также право на выражение своего мнения о политической и экономической ситуации в стране.

"Как организатор, я считаю акцию успешной, люди уходили-приходили, но всего было около 200. Это можно проверить по количеству подписей в поддержку шамана, которые мы собрали", - отметила Мираан.

Она добавила, что в ближайшее время намерена подать заявку на проведение большого митинга.

В региональном МВД заявили, что задержаний в ходе акции не было. По официальным данным ведомства, в пикете приняли участие 45 человек.

Как сообщалось, Александр Габышев в марте отправился из Якутии в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к задержанию шамана.

В правозащитной организации Amnesty International Габышева назвали узником совести и потребовали его освобождения.