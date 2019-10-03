Якутский шаман, шедший изгонять Путина, признан невменяемым

Идущего в Москву якутского шамана Александра Габышева по итогам экспертизы признали невменяемым.

Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым.

Об этом сообщает Meduza.

"По словам адвоката "Правозащиты Открытки" Ольги Тимофеевой, она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшие дни. После этого они намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов", - говорится в сообщении.

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", — заявила адвокат.

Александр Габышев — житель Якутска, который называл себя "шаманом-воином". В марте 2019 года он устроил пеший поход в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По пути к нему стали присоединяться сторонники.

Габышева задержали 19 сентября и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (сообщалось, что он согласился на обследование под давлением силовиков). После нее шамана отпустили из психдиспенсера. Он и его сторонники отказались от похода в Москву.

Против Габышева возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.