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Якутский шаман, шедший изгонять Путина, признан невменяемым

Якутский шаман, шедший изгонять Путина, признан невменяемым
17:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Радио Свобода

Идущего в Москву якутского шамана Александра Габышева по итогам экспертизы признали невменяемым.

Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым.

Об этом сообщает Meduza.

"По словам адвоката "Правозащиты Открытки" Ольги Тимофеевой, она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшие дни. После этого они намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов", - говорится в сообщении.

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", — заявила адвокат.

Александр Габышев — житель Якутска, который называл себя "шаманом-воином". В марте 2019 года он устроил пеший поход в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По пути к нему стали присоединяться сторонники.

"Изгнание" Путина откладывается: шаману Габышеву запретили покидать Якутск

Габышева задержали 19 сентября и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (сообщалось, что он согласился на обследование под давлением силовиков). После нее шамана отпустили из психдиспенсера. Он и его сторонники отказались от похода в Москву.

Против Габышева возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.

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Россия, Владимир Путин, Шаман, Александр Габышев.
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