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"Изгнание" Путина откладывается: шаману Габышеву запретили покидать Якутск

"Изгнание" Путина откладывается: шаману Габышеву запретили покидать Якутск
09:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Российские правоохранители запретили якутскому шаману, шедшему к Владимиру Путину, покидать Якутск.

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина".

Об этом сообщает “Интерфакс”.

"Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в постановлении.

Отмечается, что уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности было возбуждено 12 сентября.

У Путина не знают о судьбе шамана, шедшего за президентом России

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 сентября в соцсетях и прессе появилась информация о похищении Габышева. Долгое время Следственный комитет и МВД региона отказывались комментировать инцидент. Лишь днем в полиции подтвердили задержание шамана. МВД Бурятии заявило, что Габышева отправят в Якутск.

Габышев начал свой путь из Якутска в Москву четыре месяца назад. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Видео с проповедями шамана набрали больше миллиона просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Сторонники шамана, присоединившиеся к нему в пути, планируют продолжить путь Габышева.

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Россия, Владимир Путин, Шаман, Александр Габышев.
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