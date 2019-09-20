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Из Бурятии обратно в Якутск: стала известна судьба "шамана Путина"

Из Бурятии обратно в Якутск: стала известна судьба "шамана Путина"
11:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Российские силовики остановили многолетний поход якутского шамана Александра Габышева.

Задержанный в Бурятии шаман Александр Габышев, который пешком шел в Москву изгонять президента России Владимира Путина, утром 20 сентября был доставлен в Якутск.

Эту информацию Сибирь.Реалии подтвердили в пресс-службе правительства региона, сообщает Радио Свобода.

"Задержанный в Бурятии шаман Александр Габышев, который пешком шел в Москву изгонять Путина, утром 20 сентября был доставлен в Якутск", - говорится в сообщении.

В СМИ сообщается, что он был доставлен в Якутский психоневрологический диспансер.

Как сообщалось, в ночь на 19 сентября в соцсетях и прессе появилась информация о похищении Габышева. Долгое время Следственный комитет и МВД региона отказывались комментировать инцидент. Лишь днем в полиции подтвердили задержание шамана. МВД Бурятии заявило, что Габышева отправят в Якутск.

Габышев начал свой путь из Якутска в Москву четыре месяца назад. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Видео с проповедями шамана набрали больше миллиона просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек.

У Путина не знают о судьбе шамана, шедшего за президентом России

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.

Сторонники шамана, присоединившиеся к нему в пути, планируют продолжить путь Габышева, рассказал Сибирь.Реалии один из членов отряда.

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Владимир Путин, Якутия, Шаман, Александр Габышев.
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