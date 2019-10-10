Навальный назвал возможных сменщиков Путина

Такое мнение во время форума Бориса Немцова в Варшаве выразил один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный.
“Сегодня есть как минимум две кандидатуры – Сергей Шойгу и Сергей Лавров, которые в условиях недопуска оппозиционных кандидатов выигрывают выборы с таким же результатом как и Путин”,- подчеркнул Навальный.
Он добавил, что сейчас Шойгу набрал даже больше голосов, чем Путин.
Кроме того, по словам оппозиционера, если бы Путина “случайно забрало НЛО”, то вся власть в России досталась бы мэру Москвы Сергею Собянину, который сконцентрировал “колоссальные медийные и финансовые ресурсы”.
Навальный отметил, что Путин также может попробовать и дальше остаться при власти в России, создав конфедерацию с Белоруссией и стать президентом нового образования первой каденции. Однако, препятствием этому, по его словам, может стать президент Беларуси Александр Лукашенко, у которыого также есть амбиции и он не захочет уступать.