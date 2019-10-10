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Навальный назвал возможных сменщиков Путина

Навальный назвал возможных сменщиков Путина
10:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Алексей Навальный считает, что преемниками Владимира Путина на посту президента России могут стать действующие глава минобороны Сергей Шойгу или руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Такое мнение во время форума Бориса Немцова в Варшаве выразил один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный.

“Сегодня есть как минимум две кандидатуры – Сергей Шойгу и Сергей Лавров, которые в условиях недопуска оппозиционных кандидатов выигрывают выборы с таким же результатом как и Путин”,- подчеркнул Навальный.

Он добавил, что сейчас Шойгу набрал даже больше голосов, чем Путин.

Кроме того, по словам оппозиционера, если бы Путина “случайно забрало НЛО”, то вся власть в России досталась бы мэру Москвы Сергею Собянину, который сконцентрировал “колоссальные медийные и финансовые ресурсы”.

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Навальный отметил, что Путин также может попробовать и дальше остаться при власти в России, создав конфедерацию с Белоруссией и стать президентом нового образования первой каденции. Однако, препятствием этому, по его словам, может стать президент Беларуси Александр Лукашенко, у которыого также есть амбиции и он не захочет уступать.

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Россия, РФ, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Сергей Лавров, Алексей Навальный.
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