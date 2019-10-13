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Москвичи требуют освободить активиста Котова

Москвичи требуют освободить активиста Котова
17:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

В Москве проходят пикеты с требованием освободить активиста Котова.

В Москве в воскресенье, 13 октября, проходят пикеты в поддержку российского активиста Константина Котова, которого в РФ осудили к четырем годам по статье о нарушении правил проведения митингов.

Об этом в Twitter сообщает телеканал "Дождь".

"В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года колонии по "дадинской" статье. Завтра, 14 октября, в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию по его делу", - говорится в сообщении.

Одиночные пикеты с требованием освободить Котова проходят в разных местах Москвы. Утром "Дождь" сообщал о пикетах перед главным зданием МГУ. Затем акции продолжились у здания ФСБ на Лубянке. Сейчас пикеты проходят у памятника Высоцкому на Страстном бульваре.

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Как известно, на московского активиста Константина Котова завели уголовное дело, по которому закончили следствие за два дня, по статье 212.1 УК РФ — неоднократное нарушение порядка проведения публичный мероприятий. Эту статью называют "дадинской" по фамилии первого осужденного по ней активиста Ильдара Дадина.

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Митинг, Москва, Россия, РФ, Константин Котов.
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