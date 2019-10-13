В России в ходе следственного эксперимента разбился мотоциклист

Мотоциклист разбился во время следственного эксперимента полиции в городе Кстово Нижегородской области Российской Федерации.
Об этом сообщается в сообществе "Типичный Нижний Новгород" во "ВКонтакте".
По его данным, полиция расследовала инцидент, произошедший в августе 2018 года. Тогда байкер столкнулся с легковым автомобилем и получил тяжелые травмы.
Виновника ДТП не могут установить до сих пор.
По делу об аварии правоохранительные органы решили провести следственный эксперимент и попросили местного жителя принять в нем участие. В ходе запланированного маневра мотоциклист упал с байка на высокий бетонный бордюр и ударился головой, в результате чего скончался на месте.
У мужчины осталась жена на девятом месяце беременности.
Напомним, в Нежине (Черниговская обл.) в субботу вечером мотоциклист выехал на встречную полосу движения и врезался в полицейский автомобиль, его доставили в реанимацию местной больницы, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.