"Не хотелось бы": Путин - о возможности второй "холодной войны"

Владимир Путин уверен, что если будет вторая "холодная война", РФ она затронет мало.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй "холодной войны" не будет, отметив, что РФ она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.

Об этом он рассказал в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia, пишет российское агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, не может ли возможная новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин сказал: "Не хотелось бы".

"Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - добавил он.

Путин обратил внимание на разницу в расходах на оборону в ряде стран, отметив, что Россия занимает седьмое место в мире по этому показателю. По его словам, на первом месте находятся США, чьи расходы на эти цели превышают $700 млрд, потом идут Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония, и только за ними Россия с оборонными расходами порядка $48 млрд.

Президент РФ также сообщил, что российские специалисты продолжают вести разработки передовых вооружений и после того, как создали новое гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире.

Он напомнил о ранее представленных современных системах вооружений.

"Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. [Знаю], над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают", - рассказал Путин.