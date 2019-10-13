Цирк приехал: в России ради рекламы приковали живого медведя к забору (Видео)

В России медведя приковали к забору ради рекламы цирка.

В российском городе Бодайбо Иркутской области ради рекламы цирка медведя приковали цепью к забору.

Видео с прикованным животным вызвало резонанс в социальных сетях.

Местные жители направили обращение в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, пишет радио "Говорит Москва".

Начальник управления культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и района Елена Степанова заявила, что "ничего плохого с животным не делали".

"Этот медвежонок как девчонка кричит. Очень шумный, то орёт, то поёт. Местные жители попросили показать его поближе. Вот дрессировщица и вывела его на прогулку возле шатра. Стояла рядышком, пока директор цирка снимал косолапого на камеру телефона. Именно этот ролик и попал в интернет. Ничего плохого с животным они не делали", – заявила чиновница.

По её словам, местные власти поначалу не хотели разрешать цирку выступать в городе. Однако когда в Бодайбо прибыли "два фургона с артистами и животными", администрация допустила проведение шоу.