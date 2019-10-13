Не захотела знакомиться: в России блогершу избили в клубе

Блогершу Екатерину Филатов избили в ночном клубе за отказ от знакомства.

Российскую блогершу из Екатеринбурга Екатерину Филатову избили в местном клубе за отказ ее подруги познакомиться. Об этом пострадавшая рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам девушки, неизвестные набросились на нее, ее подругу и молодого человека в баре «Шейк» после того, как подруга отказала одному из посетителей в знакомстве.

Из-за этого в баре завязалась драка, несколько мужчин повалили Филатову на пол и начали избивать ногами, в то время как блогерша пыталась снять происходящее на камеру. После того, как пострадавшая вышла из бара, неизвестный снова ударил ее по лицу и пытался разбить телефон с просьбами удалить видео.

Когда потасовка закончилась, девушка с парнем поехала в полицию, чтобы написать заявление, а затем снимать побои в травмпункт. Как уточнила Филатова, никто из охранников не помог им во время драки, а сотрудники полиции отказались приезжать на место происшествия.