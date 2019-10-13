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Не захотела знакомиться: в России блогершу избили в клубе

Не захотела знакомиться: в России блогершу избили в клубе
23:46 Вс, 13 Октябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Блогершу Екатерину Филатов избили в ночном клубе за отказ от знакомства.

Российскую блогершу из Екатеринбурга Екатерину Филатову избили в местном клубе за отказ ее подруги познакомиться. Об этом пострадавшая рассказала в своем Instagram-аккаунте. 

По словам девушки, неизвестные набросились на нее, ее подругу и молодого человека в баре «Шейк» после того, как подруга отказала одному из посетителей в знакомстве.

Из-за этого в баре завязалась драка, несколько мужчин повалили Филатову на пол и начали избивать ногами, в то время как блогерша пыталась снять происходящее на камеру. После того, как пострадавшая вышла из бара, неизвестный снова ударил ее по лицу и пытался разбить телефон с просьбами удалить видео.

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Когда потасовка закончилась, девушка с парнем поехала в полицию, чтобы написать заявление, а затем снимать побои в травмпункт. Как уточнила Филатова, никто из охранников не помог им во время драки, а сотрудники полиции отказались приезжать на место происшествия.

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Драка, Блогерша, Екатерина Филатова.
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