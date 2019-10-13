"Лишили короны": в Киеве избили криминального авторитета

Новости Украины:Злоумышленники раскороновали и избили "вора в законе" по прозвищу "Львовский".

Украинского криминального авторитета Андрея Недзельского, которого в преступном мире называют Неделей или Львовским, раскороновали и избили в Киеве.

Об этом сообщил бывший заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин у себя на странице в Facebook.

По информации Аброськина, инцидент произошел на свадьбе в семье другого криминального авторитета Олега Бакинского в субботу, 12 октября.

"Три "вора в законе" лишили статуса "вора в законе" Андрея известного по кличке "Неделя"/"Львовский". После чего этого уже невора сильно избили и выбросили за пределы территории. У "воров в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше", – написал он.