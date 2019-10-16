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Исторический центр Петербурга под угрозой - ЮНЕСКО

Исторический центр Петербурга под угрозой - ЮНЕСКО
07:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Миссия ЮНЕСКО изучила культурные объекты российской "культурной столицы", сделав неутешительные выводы.

Консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международный совет по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС) после проверки исторического центра Петербурга подготовили отчет с негативными выводами.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Эксперты побывали в центре города, посетили Пулковскую обсерваторию, Павловский научный городок, Гатчинский дворец и другие архитектурные объекты. По мнению специалистов, власть не разработала общий план управления объектами. Миссия подготовила несколько рекомендаций и направила их минкульту России", - говорится в сообщении.

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Одним из немногих положительных примеров во "второй столице" России авторы отчета назвали реконструкцию квартала Новая Голландия.

В целом, как отмечается, согласно отчету, ценность многих зданий и сооружений центра Санкт-Петербурга находится под угрозой.

Исторический центр Петербурга и связанные с ним памятники включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году.

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Россия, ЮНЕСКО, Санкт-Петербург, Архитектура, Петербург, ИКОМОС.
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