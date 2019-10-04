Проблема Крыма - один из главных приоритетов работы ЮНЕСКО

Новости Украины:В МИД говорят, что проблематика Крыма является одним из приоритетов ЮНЕСКО.

Вопросы сохранения украинских объектов культурного наследия в аннексированном Россией Крыму являются приоритетами сотрудничества МИД Украины и ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу МИД.

"С момента начала оккупации АР Крым Россией, по инициативе Украины Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из руководящих органов организации – принял уже 10 решений "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)", которыми подтверждается территориальная целостность и суверенитет Украины, а крымская проблематика закрепляется среди приоритетных вопросов деятельности ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее в МИД сообщили, что поездка в аннексированный Крым итальянских ученых во главе с председателем организации Italia Nostra Джованни Спалла осуществлялся с нарушением украинского законодательства и не имеет отношения к ЮНЕСКО.

Накануне ЮНЕСКО обнародовала новый доклад генерального директора организации по ситуации в аннексированном Россией Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ.

Доклад будет рассмотрен на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 23 октября в Париже.