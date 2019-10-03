В МИД Украины призвали Совет Европы помнить о принципах Венской декларации

Новости Украины:Так же в МИД призвали не обращать внимание на "геополитические расклады".

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал Совет Европы помнить о принципах, изложенных в Венской декларации, об осуждении территориальных амбиций и не менять их в зависимости от "геополитических раскладов".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кислица отметил, что 9 октября исполняется 26 лет с тех пор, как лидеры 32 стран-членов Совета Европы и на тот момент первая в истории Совета Европы женщина - генеральный секретарь подписали в Вене декларацию, касающуюся вопросов демократии, прав человека, национальных меньшинств и борьбы с проявлениями расизма, ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости. Декларация была ответом на вызовы в Европе в начале 90-х годов.

"Завершение разделения Европы создает историческую возможность укрепить мир и стабильность на континенте. Все наши государства разделяют принципы плюралистической и парламентской демократии, неделимости и общности прав человека, правового государства и общего культурного наследия, обогащенного своей разнородностью. Европа может быть большой территорией демократической безопасности. Эта Европа является источником необъятной надежды, которая ни при каких обстоятельствах не должна быть разрушена территориальными амбициями. [...] Мы осуждаем такие извращения", - цитирует Кислица текст документа.

Заместитель главы МИД отметил, что Венская декларация была подписана как ответ на войны на территории бывшей Югославии, но декларация остается в силе, как и те нормы международного права, на которых она основывается.

"Особенность нынешней годовщины Венской декларации еще и в том, что во главе Секретариата Совета Европы снова (хотя и лишь во второй раз) женщина, но и до этого же была женщина, которая представляет именно одну из стран, появившихся после развала СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия - ред). Той бывшей Югославии, кровавые войны на территории которой и были на момент саммита СЕ в октябре 1993 года причиной подписания документа", - рассказал он.

Кислица отметил, что важно помнить историю, оставаться последовательным и не менять свои убеждения и принципы в зависимости от геополитических раскладов. ”Хотелось бы верить, что в Совете Европы будут цитировать время от времени Венскую декларацию не только для благозвучия, но и для необходимости принятия решений в ответ на такие "извращения", как захват чужих территорий, и мы больше не будем слышать, что Совет Европы "это о правах человека", а "территориальные конфликты следует решать в других местах", - подчеркнул он.