Пристайко поблагодарил Могерини: детали

Новости Украины:Вадим Пристайко выразил благодарность Федерике Могерини за неизменную позицию.

Вадим Пристайко встретился с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что глава МИД Украины выразил благодарность Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны Европейского союза, а также за противодействие российской агрессии.

Напомним, на полях Генеральной Ассамблеи ООН Пристайко также встретился с главами МИД Польши, Грузии, Эквадора, Кении, Гренады, Дании, Венгрии, Шри-Ланки, Литвы, а также с генеральным секретарем ОБСЕ и с новым Генсеком Совета Европы.