Украина и Литва: О чем договорились главы МИД на полях Генассамблеи ООН

Как говорится в сообщении на сайте МИД, встреча состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
В частности, главы МИД подтвердили общую настроенность на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя государствами.
В свою очередь, Пристайко выразил благодарность Литве за лечение украинских военнослужащих и участие в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской областей, разрушенной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
Кроме того, была также высоко оценена готовность Вильнюса принять в 2020 году международную конференцию по вопросам реформ в Украине.
Главы МИД также договорились о дальнейшей координации действий с целью поддержки усилий украинской стороны по деоккупации своих территорий, прекращению нарушения прав человека на временно оккупированных территориях и освобождению незаконно задержанных украинских граждан.