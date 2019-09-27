Украина и Литва: О чем договорились главы МИД на полях Генассамблеи ООН

Новости Украины:Вадим Пристайко и Литвы Линас Линкявичюс договорились о дальнейшей координации действий относительно Крыма и Донбасса.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, встреча состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В частности, главы МИД подтвердили общую настроенность на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя государствами.

В свою очередь, Пристайко выразил благодарность Литве за лечение украинских военнослужащих и участие в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской областей, разрушенной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Кроме того, была также высоко оценена готовность Вильнюса принять в 2020 году международную конференцию по вопросам реформ в Украине.

Главы МИД также договорились о дальнейшей координации действий с целью поддержки усилий украинской стороны по деоккупации своих территорий, прекращению нарушения прав человека на временно оккупированных территориях и освобождению незаконно задержанных украинских граждан.