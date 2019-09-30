Зеленский обновил статус главы МИД Пристайко

Новости Украины:Глава государства подписал указ о присвоении Вадиму Пристайко специального ранга.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Соответствующие указ №723/2019 от 30 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению Зеленского проголосовала за назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

В 2001 – 2002 гг. был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. В 2002-2006 гг. - советником по политическим вопросам, временным поверенным по делам Украины в Канаде.

В 2007 - 2009 годах - заместитель директора департамента НАТО, в 2009-2012 гг. - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. В 2012-2014 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде. В 2014-2017 гг. - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель главы МИДа. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко был назначен на пост заместителя администрации президента Украины.