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В РФ задумались о заочном признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка

В РФ задумались о заочном признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка
05:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка без собеседования обсудит правительство РФ.

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующие изменения предлагается внести в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации"

"В соответствии с частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка (комиссия)", - напомнили в пресс-службе.

"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации", - поясняется в сообщении.

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Кроме того, отмечают в пресс-службе, в настоящее время отсутствует единый подход к проведению комиссиями собеседований с соискателями гражданства РФ. Так, в одних случаях собеседование проходит с использовавшем аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других проводится тестирование на знание русского языка. В этой связи в целях улучшения качества работы комиссий законопроектом предлагается наделить МВД РФ полномочиями по определению по согласованию с Министерством просвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

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Россия, Русский язык, Гражданство.
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