Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Определена лучшая теннисистка сентября (Видео)
Определена лучшая теннисистка сентября (Видео)
Кейт Миддлтон перестала скрывать беременность
Кейт Миддлтон перестала скрывать беременность

У Путина с неожиданностью восприняли требование Киева распустить "Л/ДНР"

У Путина с неожиданностью восприняли требование Киева распустить "Л/ДНР"
13:06 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В России прокомментировали требование Украины распустить квазиобразования "Л/ДНР".

В России с неожиданностью восприняли требование Украины распустить так называемые "Л/ДНР", назвав такие предложения "новой вводной". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, такие требования о роспуске "Л/ДНР" являются "новыми вводными", что стали весьма неожиданными для России, Германии, и Франции. В Кремле затрудняются с комментированием таких условий Киева, однако отмечают, что это может быть отходом от Минских соглашений и плана действий по Донбассу, что уже было ранее подписано главами государств "нормандской четверки". Песков затруднился ответить, готова ли Россия содействовать роспуску "Л/ДНР".

Что касается отхода Украины от Комплекса мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2"), Песков заявил, что он согласован представителями этих "республик", а значит выполнение мер невозможно без одобрениях с их стороны.

Зеленский выступает за новый порядок выполнения Минских соглашений

Сегодня на переговорах ТГК в Минске Украина назвала условия выполнения Минских соглашений через отказ ОРДЛО от российской валюты и возвращения территорий в украинскую экономическую зону. Еще в одном условии Украина потребовала распустить формирования "Л/ДНР" и полностью прекратить боевые действия на Донбассе с последующей передачей контроля над ситуацией миссии ОБСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Дмитрий Песков, Минские соглашения, Минск 2, "Л-ДНР", ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
03 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
05 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский сменил главу УГО
Зеленский сменил главу УГО
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь