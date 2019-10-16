У Путина с неожиданностью восприняли требование Киева распустить "Л/ДНР"

Новости Украины:В России прокомментировали требование Украины распустить квазиобразования "Л/ДНР".

В России с неожиданностью восприняли требование Украины распустить так называемые "Л/ДНР", назвав такие предложения "новой вводной". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, такие требования о роспуске "Л/ДНР" являются "новыми вводными", что стали весьма неожиданными для России, Германии, и Франции. В Кремле затрудняются с комментированием таких условий Киева, однако отмечают, что это может быть отходом от Минских соглашений и плана действий по Донбассу, что уже было ранее подписано главами государств "нормандской четверки". Песков затруднился ответить, готова ли Россия содействовать роспуску "Л/ДНР".

Что касается отхода Украины от Комплекса мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2"), Песков заявил, что он согласован представителями этих "республик", а значит выполнение мер невозможно без одобрениях с их стороны.

Сегодня на переговорах ТГК в Минске Украина назвала условия выполнения Минских соглашений через отказ ОРДЛО от российской валюты и возвращения территорий в украинскую экономическую зону. Еще в одном условии Украина потребовала распустить формирования "Л/ДНР" и полностью прекратить боевые действия на Донбассе с последующей передачей контроля над ситуацией миссии ОБСЕ.