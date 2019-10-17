Трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Трех дипломатов из посольства США в России сняли с поезда Ненокса - Северодвинск в Архангельской области во время официальной поездки.

Представитель ведомства уточнил, что американская сторона должным образом уведомила российскую власть о предстоящем визите. Об этом Радио Свобода сообщили в Госдепартаменте США.

Ранее о задержании американцев в связи с въездом на режимную территорию без разрешения сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник. Среди задержанных, по данным агентства, были военно-морской атташе и атташе при посольстве США, а также американский военный атташе.

Собеседник "Интерфакса" рассказал, что инцидент произошел в понедельник, 14 октября, на станции в Северодвинске. Он утверждал, что американцы не предоставили документы, необходимые для посещения режимной территории, которой является Северодвинск. По словам источника, после проверки документов дипломатов отпустили.

Российский МИД утверждает, что сотрудники посольства сообщили Минобороны, но лишь о планах посетить только Архангельск.

Под Неноксой расположен испытательный полигон Военно-морских сил России. 8 августа там произошел взрыв. Российские власти признали факт взрыва, краткосрочного выброса радиации и гибели людей – пятерых сотрудников "Росатома" и двух военнослужащих. В официальных сообщениях говорилось, что взрыв произошел во время испытания новой техники с "изотопным источником питания". О том, какая это техника, однако, официально не сообщали.

Радио Свобода, опираясь на открытые источники, установило, что взрыв произошел во время подъема со дна Белого моря ракеты "Буревестник". Она оказалась в море после вероятного неудачного испытания. Выводы Радио Свобода впоследствии подтвердил Госдепартамент США.