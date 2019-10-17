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Трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
08:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Трех дипломатов из посольства США в России сняли с поезда Ненокса - Северодвинск в Архангельской области во время официальной поездки.

Представитель ведомства уточнил, что американская сторона должным образом уведомила российскую власть о предстоящем визите.  Об этом Радио Свобода сообщили в Госдепартаменте США.

Ранее о задержании американцев в связи с въездом на режимную территорию без разрешения сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник. Среди задержанных, по данным агентства, были военно-морской атташе и атташе при посольстве США, а также американский военный атташе.

Собеседник "Интерфакса" рассказал, что инцидент произошел в понедельник, 14 октября, на станции в Северодвинске. Он утверждал, что американцы не предоставили документы, необходимые для посещения режимной территории, которой является Северодвинск. По словам источника, после проверки документов дипломатов отпустили.

Взрыв под Архангельском: радиоактивные понтоны вывезли

Российский МИД утверждает, что сотрудники посольства сообщили Минобороны, но лишь о планах посетить только Архангельск.

Под Неноксой расположен испытательный полигон Военно-морских сил России. 8 августа там произошел взрыв. Российские власти признали факт взрыва, краткосрочного выброса радиации и гибели людей – пятерых сотрудников "Росатома" и двух военнослужащих. В официальных сообщениях говорилось, что взрыв произошел во время испытания новой техники с "изотопным источником питания". О том, какая это техника, однако, официально не сообщали.

"В РФ взорвался ядерный реактор": В Норвегии сделали шокирующие выводы

Радио Свобода, опираясь на открытые источники, установило, что взрыв произошел во время подъема со дна Белого моря ракеты "Буревестник". Она оказалась в море после вероятного неудачного испытания. Выводы Радио Свобода впоследствии подтвердил Госдепартамент США.

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США, Россия, Северодвинск, Поезд Ненокса - Северодвинск.
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