Генсек ОБСЕ и Лавров обсудят работу мониторинговой миссии в Украине

Томас Гремингер и Сергей Лавров обсудят данный вопрос в Москве 31 октября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 31 октября на переговорах в Москве обсудят работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

"Ожидается, что особое внимание будет уделено урегулированию региональных конфликтов, включая работу контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, будет также затронута ситуация на Балканах и в Центральной Азии", - сказала она.

По словам Захаровой, на переговорах в Москве предполагается провести сверку часов по всем трем измерениям деятельности ОБСЕ - военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.

Также она рассказала, что на встрече стороны изложат свои оценки действий специализированных институтов ОБСЕ, а именно Бюро по демократическим институтам и правам человека, верховного комиссара по делам нацменьшинств и представителя по свободе СМИ.