Скачать
Четверг, 17.10.2019
Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ
Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Рианна оригинально опровергла слухи о беременности
Рианна оригинально опровергла слухи о беременности

Генсек ОБСЕ и Лавров обсудят работу мониторинговой миссии в Украине

Генсек ОБСЕ и Лавров обсудят работу мониторинговой миссии в Украине
15:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Томас Гремингер и Сергей Лавров обсудят данный вопрос в Москве 31 октября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 31 октября на переговорах в Москве обсудят работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

"Ожидается, что особое внимание будет уделено урегулированию региональных конфликтов, включая работу контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, будет также затронута ситуация на Балканах и в Центральной Азии", - сказала она.

По словам Захаровой, на переговорах в Москве предполагается провести сверку часов по всем трем измерениям деятельности ОБСЕ - военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.

В РФ не считают требование распустить "Л/ДНР" официальной позицией Киева

Также она рассказала, что на встрече стороны изложат свои оценки действий специализированных институтов ОБСЕ, а именно Бюро по демократическим институтам и правам человека, верховного комиссара по делам нацменьшинств и представителя по свободе СМИ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Сергей Лавров, Мониторинговая миссия, Мария Захарова, Томас Гремингер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
&quot;Бэтмен&quot; пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь