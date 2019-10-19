Прорыв дамбы в Красноярске: есть потерпевшие

В результате прорва погибло 11 человек и 15 пропавших без вести.

При затоплении временных жилых строений после прорыва дамбы в Красноярском крае Российской Федерации погибло 11 человек.

"11 погибших", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее источник сообщил о 10 погибших и 15 пропавших без вести. В МЧС данную информацию подтвердили.

В администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что дождевая вода могла подмыть дамбу на руднике.

"Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на руднике было три дамбы.

Кроме того, собеседник добавил, что работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.

"По уточненным данным, там 50 человек работало в дневную и 50 человек - в ночную смену. То есть, там находилось до 100 человек", - сообщил глава Курагинского района Владимир Дутченко.

В ночь на субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.