Прорыв дамбы в Красноярском крае: количество жертв растет

Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали уже 15 человек, еще 14 ранены.

В Красноярском крае РФ при прорыве дамбы погибли 15 человек, 14 пострадали.

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло в районе поселка Щетинкино на реке Сейба.

Еще 13 человек пропали без вести, их ищут спасатели.

В пресс-службе регионального Минздрава заявили, что 14 человек пострадали, трое из них - в тяжелом состоянии.

Также в результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа.

Источник во властных структурах региона сообщил, что волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка 4 м. По его словам, поселок старателей находится в тайге, на месте из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.

К поисково-спасательным работам привлечены более 270 человек и около 50 единиц техники.