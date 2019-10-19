Прорыв дамбы в Красноярском крае: количество жертв растет

В Красноярском крае РФ при прорыве дамбы погибли 15 человек, 14 пострадали.
Как сообщает ТАСС, ЧП произошло в районе поселка Щетинкино на реке Сейба.
Еще 13 человек пропали без вести, их ищут спасатели.
В пресс-службе регионального Минздрава заявили, что 14 человек пострадали, трое из них - в тяжелом состоянии.
Также в результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа.
Источник во властных структурах региона сообщил, что волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка 4 м. По его словам, поселок старателей находится в тайге, на месте из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.
К поисково-спасательным работам привлечены более 270 человек и около 50 единиц техники.