Прорыв дамбы в РФ: есть подозрения на утечку ртути

В результате прорыва дамбы в РФ могла произойти утечка ртути.

После обрушения дамбы в Красноярском крае, где погибли 15 золотодобытчиков, могла произойти утечка ртути.

Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, ртуть могла использоваться при добыче золота. Какими могут быть масштабы утечки, не уточняется. Золотодобытчики работали на реке Сейбе, которая впадает в Сисим, а она - в Енисей. Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, пострадали 16, шестеро числятся пропавшими без вести.

Напоминаем, В Красноярском крае РФ при прорыве дамбы погибли 15 человек, 14 пострадали.