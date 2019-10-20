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Всему виной золотодобытчики: в РФ назвали основную причину прорыва дамбы

Всему виной золотодобытчики: в РФ назвали основную причину прорыва дамбы
11:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае РФ следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае РФ наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ", — говорится в сообщении СК РФ.

В рамках расследования уголовного дела задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации. В офисе золотодобывающей организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Прорыв дамбы в РФ: есть подозрения на утечку ртути

Напомним, 19 октября 2019 года в ночное время на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино в Красноярском крае прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли 15 человек, госпитализированы в медицинские учреждения 14 пострадавших.

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Красноярский край, РФ, Дамба, Хакасия.
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