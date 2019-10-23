В Петербурге автомобиль на переходе снес группу пешеходов (Видео)

В российской "культурной столице" произошло жуткое ДТП на пешеходном переходе.

В Петербурге легковые автомобили "Фольксваген" и "Рено" столкнулись на Лермонтовском проспекте, сообщает региональное управление МЧС РФ и местное издание "Фонтанка", пишет УНН.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, около 11:43 на перекрёстке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала "произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Фольксваген" с последующим опрокидыванием одного из автомобилей с последующим наездом на пешеходов на пешеходном переходе".

Как сообщили "Фонтанке" в ГУ МЧС по Петербургу, по их данным, пострадали шестеро пешеходов. Из перевернувшейся машины специалисты извлекли женщину. Всех передали прибывшим на месте врачам скорой. По данным УГИБДД, пять пешеходов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один — водитель — в тяжёлом.

Местные СМИ также сообщили, что: "За рулём перевернувшегося на Обводном канале белого "Рено" находилась 38-летняя чиновница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленобласти. Надежда Ильина — ведущий специалист по дошкольному образованию".