Путин пока не думает о своем приемнике

Накануне Дмитрий Киселев заявил, что Путин готовит себе приемника на посту президента России.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин пока не думает о кандидатуре преемника.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о том, что Путин готовит преемника.

"До президентских выборов еще далеко. Мы находимся в начальной стадии президентского цикла, поэтому сейчас об этом никто не думает, все занимаются напряженной работой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько кандидатов в преемники есть сейчас у Путина.

Накануне Киселев на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ заявил, что Путин готовит себе преемника на посту президента России.

"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти", - сказал Киселев.

Он отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является "общемировой традицией", которой следовал и президент Франции Франсуа Олланд, поддержавший Эммануэля Макрона, и президент США Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

"Ответственные политики готовят себе преемника. Это нормально. Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным. Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Также, как Ельцин оставил себе преемника, - Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы", — пояснил Киселев.

Полномочия Путина на посту президента РФ истекут в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Это означает, что Путин, который был избран главой государства в 2012 году и переизбран в 2018 году, не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.

В ходе прямой линии с народом в 2018 году Путин говорил, что "всегда" думает о подготовке преемника, отметив появление в России "нового молодого поколения управленцев", которые будут в состоянии взять на себя ответственность за страну.