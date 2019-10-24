В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ

Новости Украины:Командование ВС РФ с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ за 2019 год.

В оккупированных районах Донбасса под руководством офицеров ВС РФ проводятся военные учения. Под их прикрытием происходит проникновение через границу российских наемников. Об этом информирует пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

“Командование ВС РФ с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ за 2019 год. Особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного ВО ВС РФ”, - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, под прикрытием этих мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещения на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых “казачих формирований” - для ротации и усиления оккупационных войск.