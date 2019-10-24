"Скорая" за 10 минут - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи

Новости Украины:Время доезда бригады экстренной медицинской помощи в городе должно быть за 10 мин, за пределами города - 20 мин.

Министерство здравоохранения разработало критерии формирования эффективной сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Расстояние между пациентом и семейным врачом - не более 7 км. Доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин. Время доезда бригады экстренной медицинской помощи: в городе - 10 мин, за пределами города - 20 мин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти и многие другие критерии будут способствовать развитию эффективной сети учреждений здравоохранения в рамках создания госпитальных округов.

В свою очередь это должно обеспечить, в частности, гарантированный своевременный доступ населения к услугам медицинской помощи надлежащего качества, а также эффективное использование бюджетных средств, направляемых в сферу медицинской помощи.