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"Скорая" за 10 минут - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи

"Скорая" за 10 минут - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Время доезда бригады экстренной медицинской помощи в городе должно быть за 10 мин, за пределами города - 20 мин.

Министерство здравоохранения разработало критерии формирования эффективной сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Расстояние между пациентом и семейным врачом - не более 7 км. Доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин. Время доезда бригады экстренной медицинской помощи: в городе - 10 мин, за пределами города - 20 мин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти и многие другие критерии будут способствовать развитию эффективной сети учреждений здравоохранения в рамках создания госпитальных округов.

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В свою очередь это должно обеспечить, в частности, гарантированный своевременный доступ населения к услугам медицинской помощи надлежащего качества, а также эффективное использование бюджетных средств, направляемых в сферу медицинской помощи.

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Минздрав, Скорая помощь, оказание помощи.
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