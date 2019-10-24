Суд обязал Госдеп обнародовать документы по Украине

Новости Украины:Объем документов Госдепа, которые следует обнародовать, должен быть ограниченным.

Федеральный суд США обязал Госдепартамент в течение месяца обнародовать документы, которые касаются Украины, в том числе, записи разговоров Помпео с Джулиани. Об этом сообщает CNN.

"Федеральный судья в среду дал 30 дней Государственному департаменту для обнародования записей разговоров, связанных с Украиной, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео и личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани", - отмечает телеканал.

Уточняется, что иск подала наблюдательная группа American Oversight, настаивавшая на раскрытии информации о попытках давления на власти Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович.

Судья в то же время согласился, что объем документов Госдепа, которые следует обнародовать, должен быть ограниченным. По его решению, юристы наблюдательной группы и Госдепа должны собраться вместе и согласовать этот вопрос в определенный срок.

В то же время, отмечает CNN, судья акцентировал, что переписка и записи разговоров с Джулиани должны быть обязательно обнародованы, поскольку адвокат Трампа "не работает на правительство".

В Палате представителей Конгресса США проходят слушания в контексте расследования по импичменту Трампа. Участие в них принимают в том числе представители Государственного департамента.