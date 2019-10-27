"Иван Папанин": в РФ на воду спустили необычный корабль

В РФ на воду спустили корабль-ледокол "Иван Папанин".

Двадцать пятого октября входящие в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Адмиралтейские верфи» спустили на воду головной корабль проекта 23550 — «Иван Папанин». «Сегодня мы спускаем патрульный корабль ледового класса проекта 23550 “Иван Папанин”, спроектированный ЦМКБ “Алмаз”», — объявил на церемонии генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

Советник ОСК адмирал флота Виктор Черков заявил, что впервые за всю российскую историю на воду спустили боевой корабль такого типа. «Мы хотели его создать таким, чтобы он обеспечил безопасность плавания и проводки кораблей. Одновременно, чтобы на этом корабле можно было проводить научные исследования во льдах Арктики и, конечно, чтобы он надежно обеспечил безопасность наших национальных интересов там, и вот он получился», — сказал Черков.

Корабли проекта 23550 созданы для выполнения целого ряда задач в условиях Арктики. Их можно будет использовать в качестве патрульных кораблей, буксиров и ледоколов. Судно способно преодолевать лед, толщина которого составляет полтора метра.

По данным из открытых источников, полное водоизмещение ледокола — 8500 тонн. Его длина (наибольшая) составляет 114 метров, а ширина — 20 метров. В состав экипажа входят 49 человек (по другим данным — 60): также возможно размещение дополнительного экипажа из 50 человек.

Корабль проекта 23550 имеет энергетическую установку мощностью примерно 15 МВт. Автономность плавания составляет 60 суток. Как пишет ТАСС, корабль сможет защитить себя от атак с воздуха благодаря переносным зенитным ракетным комплексам. Ранее сообщалось, что корабли проекта 23550 смогут применять крылатые ракеты «Калибр». В носовой части должны были установить универсальную пушку А-190 калибра 100 миллиметров: позднее СМИ сообщили о планах по установке 76,2-миллиметрового орудия АК-176МА. Не совсем понятно, какое вооружение будет нести головной корабль «Иван Папанин».

Следующим кораблем, который построят по этому проекту, станет «Николай Зубов». Его хотят заложить в 2020 году.

Напомним, 25 мая Россия спустила на воду новый атомный ледокол «Урал», который стал третьим судном типа ЛК-60Я из пяти запланированных к постройке. Его могут ввести в строй в первой половине 2020-х.