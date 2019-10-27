Полозов: Освобожденных украинских моряков могут объявить в розыск

По словам Полозова, на данный момент украинские моряки все еще находятся в статусе обвиняемых на территории РФ.

Адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов отмечает, что российская сторона может объявить военных в розыск, сообщает "Крим.Реалии".

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", - заявил адвокат.

По словам Полозова, на данный момент украинские моряки все еще находятся в статусе обвиняемых на территории РФ, а все их дела сейчас находятся на стадии ознакомления адвокатов.

"Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами", - подчеркнул Полозов.

Также адвокат отметил, что дело все еще продолжается и сторона защиты будет работать до конечного положительного результата.