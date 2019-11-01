В России вступил в силу закон об изоляции рунета

С 1 ноября вступил в силу так называемый закон о суверенном Рунете.

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", получивших неофициальное название закон о "суверенном Рунете". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленое контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею.

Это должно позволить, в частности, отключать российский сегмент интернета от всемирной сети.

В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз Россия пока не утвердила".

Закон предписывает:

Все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором.

В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование.

Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.

Должен быть создан реестр точек обмена трафиком, вводятся ограничения на подключение сетей связи к таким точкам.

Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в учениях, которые будут проводить раз в год.

К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

Напомним, 29 октября крупнейшие украинские операторы подписали с Кабмином общий меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом.

Подписание состоялось в рамках инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе.

В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, президент "Интертелекома" Борис Акулов, директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Ольга Дейнега, главный исполнительный директор ООО lifecell Исмет Языджи и президент "Киевстара" Александр Комаров.

Главная цель меморандума заключается в обеспечении максимального покрытия скоростным интернетом (поколение 4G и 5G) всей территории Украины.