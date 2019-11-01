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В РФ заявляют о принудительной украинизации русскоязычного населения страны

В РФ заявляют о принудительной украинизации русскоязычного населения страны
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН

По мнению Захаровой, закон Украины об функционировании украинского языка, противоречит Конституции Украины и Минским договоренностям.

В МИД РФ утверждают, что русскоязычные в Украине подвергаются сегрегации.

Об этом на брифинге заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

По ее словам, назвать русских и русскоязычных в Украине "меньшинством могут только те, кто вообще не представляет ни историю, ни географию".

"Мы неоднократно обращали внимание мирового сообщества на подлинные цели авторов этого закона ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - ред). Они заключаются в принудительной тотальной украинизации, которая ведется методами, которые противоречат тем обязательствам, которые взяла на себя Украина", - сказала Захарова.

Как отметила Захарова, этот закон противоречит Конституции Украины и Минским договоренностям.

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Представитель МИД РФ рассчитывает, что в заключении Венецианской комиссии будут даны "адекватные юридические оценки указанного закона".

По ее словам, аналогичная ситуация - в Латвии, где "разрушается система двуязычного обучения".

Как сказала Захарова, в Украине и Латвии создают особые условия для преподавания языков стран Евросоюза в ущерб другим языковым меньшинствам.

"Людям, которые родились, выросли в системе двуязычия, в системе, где русский был и государственным языком, давшим Украине великие литературные произведения и так далее... Они никаких прав не имеют, и даже прав просто быть услышанными. Таким образом усугубляется проводимая властями политика сегрегации населения на людей первого и второго сорта", - утверждает Захарова.

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Украина, МИД России, Мария Захарова.
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