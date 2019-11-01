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В России не довольным тем, что НАТО поддерживает Украину

В России не довольным тем, что НАТО поддерживает Украину
15:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Захарова назвала военную поддержку Украины со стороны НАТО "дестабилизирующей и провоцирующей".

В МИД РФ возмущены поддержкой Украины со стороны НАТО.

Об этом говорится в комментарии официального спикера МИД России Марии Захаровой.

"Опять натовцы предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Альянс "продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что "НАТО всегда будет на вашей стороне".

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Захарова назвала военную поддержку Украины со стороны НАТО "дестабилизирующей и провоцирующей".

"Цель визита натовцев ясна: поощрить евроатлантические устремления Киева в духе решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года", - отметила она.

При этом Захарова подчеркнула, что вести дела, как обычно, с Россией "невозможно до тех пор, пока НАТО в своей политике и военном строительстве будет руководствоваться не интересами общеевропейской безопасности, а следовать логике "холодной войны", в том числе путем раздувания несуществующей "угрозы с Востока".

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"Решение современных проблем безопасности заключается не в том, чтобы примкнуть к какому-либо кругу избранных, а в необходимости диалога между всеми. Натоцентричность западных подходов только осложняет и без того непростую обстановку на Европейском континенте", - утверждает Захарова.

30-31 октября в Украине с визитом находился Североатлантический совет Организации североатлантического договора во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Украина, НАТО, Россия, Мария Захарова.
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