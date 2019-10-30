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Россия перебрасывает войска на Донбасс: Украина бьет тревогу в ОБСЕ

Россия перебрасывает войска на Донбасс: Украина бьет тревогу в ОБСЕ
20:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Представитель Украины проинформировал ОБСЕ о перебрасывании на Донбасс спецназа РФ и "казаков".

Командование ВС РФ перебрасывает на временно оккупированные территории Донбасса спецназовцев и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ 30 октября в Вене.

"Через неконтролируемые Украины участки российско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск", - заявил он.

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По словам дипломата, эти меры командование ВС РФ осуществляет под прикрытием комплексной проверки соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, которое было начато 21 октября.

"Особое внимание при проверке уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с дальнейшим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ", - отметил Лосовский.

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Он добавил, что российские оккупационные войска продолжают удерживать танки и самоходную артиллерию возле линии столкновения, маскируя ее от наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине.

"Командование российских оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как учебный полигон для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытому перемещению бронетехники. Оккупанты продолжают скрыто держать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение. При этом, чтобы не допустить обнаружение замаскированных объектов, осуществляют постоянное наблюдение за местностью с использованием собственных БПЛА", - сообщил иностранным делегациям представитель Украины.

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Россия, ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО, Игорь Лосовский.
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