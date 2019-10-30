Генсек НАТО призвал РФ прекратить поддержку боевиков на Донбассе

Новости Украины:Столтенберг призвал Россию прекратить кибератаки против Украины и поддержку боевиков на Донбассе.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить кибератаки против Украины и поддержку боевиков на Донбассе.

Об этом Столтенберг сказал во время встречи с кадетами "Одесской морской академии".

Он подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены всеми сторонами.

"Мы призываем Россию прекратить ее поддержку боевиков на Донбассе, ее кибератаки и кампании по дезинформации. Она должна вывести войска и силы с востока Украины и разрешить наблюдателям ОБСЕ иметь полный и беспрепятственный доступ на эту территорию Украины", - cказав Столтенберг.

Также он подчеркнул, что освобождение Россией 24 захваченных украинских моряков в сентябре было правильным шагом, но добавил, что "Россия должна освободить всех украинских граждан и вернуть захваченные корабли, обеспечить свободу судоходства и свободный доступ в украинские порты в Азовском море в соответствии с ее международными обязательствами".