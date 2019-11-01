На Донбассе завершилось разведение войск в Золотом

Новости Украины:Украинская сторона завершила разведения войск в Золотом Луганской области.

Разведение сил и средств в районе г.Золотое Луганской области уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.

Об этом заявил 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк.

"Сейчас уже практически оно завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел", - сказал Загороднюк на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится разведение в районе Золотого.

Как сообщил руководитель пресс-центра ООС Александр Штупун, второй этап разведения предусматривающий демонтаж сооружений, уничтожение минно-взрывных угроз продолжается с 4-го дня. В общем весь процесс разведения может длиться до 30 дней.

Напомним, 29 октября разведение сил и средств началось в поселке Золотое. Кроме того, в этот день на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в Петровском.

Замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что усилия полицейских в зоне разведения сил направлены на "обеспечение правопорядка и охрану общественного спокойствия". К службе в районе разведения войск в Золотом-4 привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Кроме того, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское в Луганской области должно начаться 4 ноября.