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В России дело Рудьковского передали в суд

В России дело Рудьковского передали в суд
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

По данным российского следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский принимал участие в нападении на российское посольство в Киеве.

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении экс-депутата Верховной Рады, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство.

Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - говорится в сообщении.

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После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным российского следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский совместно с неустановленными лицами из числа запрещенного в РФ "Правого сектора" принял участие в нападении на российское посольство в Киеве.

"Целью нападения являлось осложнение международных отношений Российской Федерации с Украиной и другими государствами", - говорится в сообщении.

28 сентября московская полиция задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, которого в РФ объявили в розыск по делу о нападении на российское посольство в Киеве.

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Суд, РФ, Николай Рудьковский, Прокуратура РФ, Дело Рудьковского.
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