"Интернет - это пространство свободы": Климкин о новом законе РФ

Для РФ закон о полицейском интернете - это последняя площадка относительной свободы.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Они могут вообще отрезать Россию от интернета", - заявил Климкин в своем Twitter-аккаунте.
Тепер в РФ є закон про поліцейський інтернет. В державі, де все контролюють спецслужби, це останній майданчик відносної свободи. Вони можуть взагалі відрізати РФ від інтернету. Але у Росії помиляються: Інтернет-це простір свободи,він 100% переможе. Креативність риса вільних людей
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 3, 2019
Экс-глава МИД Украины добавил, что считает действия правительства России ошибкой.
"Интернет - это пространство свободы, он 100% победит", - подчеркнул Климкин.
Как известно, с 1 ноября вступил закон о "суверенном рунете". Теперь у властей есть возможность осуществлять контроль электронных потоков информации в режиме реального времени и ограничивать доступ к "опасному" по мнению правительства контенту.