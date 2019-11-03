"Интернет - это пространство свободы": Климкин о новом законе РФ

Экс-министр иностранных дел Украины считает бесполезными попытки Кремля ограничить доступ россиян в Интернет.

Для РФ закон о полицейском интернете - это последняя площадка относительной свободы.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Они могут вообще отрезать Россию от интернета", - заявил Климкин в своем Twitter-аккаунте.

Тепер в РФ є закон про поліцейський інтернет. В державі, де все контролюють спецслужби, це останній майданчик відносної свободи. Вони можуть взагалі відрізати РФ від інтернету. Але у Росії помиляються: Інтернет-це простір свободи,він 100% переможе. Креативність риса вільних людей — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 3, 2019

Экс-глава МИД Украины добавил, что считает действия правительства России ошибкой.

"Интернет - это пространство свободы, он 100% победит", - подчеркнул Климкин.

Как известно, с 1 ноября вступил закон о "суверенном рунете". Теперь у властей есть возможность осуществлять контроль электронных потоков информации в режиме реального времени и ограничивать доступ к "опасному" по мнению правительства контенту.