Песков: РФ не откажется от транзита газа через Украину, но Киев сам не хочет

Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов, но пока сам Киев не стремится к договоренностям по этому вопросу.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Сейчас Россия будет обладать возможностями гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет".

"Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина при этом подчеркнул, что продолжение транзита газа через территорию Украины необходимо самой Украине.

"Кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в Стокгольмском арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", - добавил Песков.