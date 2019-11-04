Скачать
Понедельник, 04.11.2019
В ВР сообщили о необходимости напоминать НАТО о своих намерениях
В ВР сообщили о необходимости напоминать НАТО о своих намерениях
В Дели из-за сильного смога закрыли школы
В Дели из-за сильного смога закрыли школы
Бавария уволила главного тренера
Бавария уволила главного тренера
Рецепт дня: шоколадный пирог на кока-коле
Рецепт дня: шоколадный пирог на кока-коле

В Беларуси археолог нашел печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху

В Беларуси археолог нашел печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху
06:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Найдена печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху.

В Гродно (Беларусь) во время раскопок на территории Нового замка нашли так называемую вислую печать, которая возможно принадлежала Владимиру Мономаху, сообщает Гродненский государственный историко-археологический музей

"Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно", - заявили в музее.

Там отметили, что такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например, письмам.

"С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи", - подчеркнули в музее.

По его информации, на одной стороне печати - изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел имя Василий), а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

У них был огонь: ученые опровергли популярную теорию о вымирании неандертальцев

Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 года). В 1116 году великий киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) и упоминается как гродненский князь в 1127 году - году первого летописного упоминания о Гродно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Печать, Владимир Мономах, Археолог.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
02 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
03 Как помочь ребенку обрести уверенность: лучшие советы неопытным родителям
04 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
05 Американцы построили автодом для путешествий за 5 месяцев (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове частично прекратили подачу отопления
Во Львове частично прекратили подачу отопления
Протесты в Гонконге: пострадали более 50 человек
Протесты в Гонконге: пострадали более 50 человек
Глава McDonald's ушел в отставку
Глава McDonald's ушел в отставку
Питаемся правильно: 10 продуктов, которые не годятся для завтраков
Питаемся правильно: 10 продуктов, которые не годятся для завтраков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь