Скачать
Вторник, 05.11.2019
Итоги дня 4 ноября: годовщина смерти Гандзюк и заявление Луценко
Итоги дня 4 ноября: годовщина смерти Гандзюк и заявление Луценко
Трамп проиграл "налоговое" дело в апелляционном суде
Трамп проиграл "налоговое" дело в апелляционном суде
Президент UFC оценил перспективы Фьюри в ММА
Президент UFC оценил перспективы Фьюри в ММА
Приметы и обряды на 5 ноября – День апостола Якова
Приметы и обряды на 5 ноября – День апостола Якова

Минобороны России намерено вернуть понятие "военной тайны"

Минобороны России намерено вернуть понятие "военной тайны"
08:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

В законах России может снова появиться понятие "военной тайны".

Понятие "военной тайны" может вернуться в российское законодательство, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"По данным источников "Известий" в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве. Под юридический термин "тайна в области обороны" подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации - сейчас эта информация относится к государственной тайне", - говорится в публикации.

Требования закона будут распространяться только на военнослужащих, отмечается в статье.

"Лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного. Эксперты указывают, что действующий закон "О гостайне" не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения", - пишет газета.

"Принципиальное решение о введении юридической нормы "тайна в области обороны" уже принято", - утверждается в статье.

"Сейчас в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов. Также специалистам предстоит определить точный перечень сведений, которые признают военной тайной. Ожидается, что эта работа будет закончена в следующем году", - говорится в публикации.

Один из источников "Известий" отметил, что поправки потребовались, так как в нынешнем виде закон "О гостайне" не в полной мере учитывает армейскую специфику. В Вооружённых силах гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не все эти данные сейчас защищены законом, подчеркнул источник.

Три военных российских корабля вошли в Черное море

Газета напоминает, что во времена СССР понятия государственной и военной тайны были разведены, и ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса. Какие военные сведения, не составляющие гостайны, не подлежали оглашению, определяли ведомственные документы.

В 1990-е годы от понятия "военная тайна" отказались. Часть информации, относящейся к Вооружённым силам, была отнесена к гостайне, а некоторые сведения вообще перестали быть секретными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Минобороны, Минобороны России, Военная тайна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)
03 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
04 Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения
05 В Раде предложили внедрить европейские стандарты по отношению к животным: что это значит
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе обострение: боевики применили артиллерию и минометы
На Донбассе обострение: боевики применили артиллерию и минометы
Канада сменила посла в Украине
Канада сменила посла в Украине
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Врачи назвали потрясающие преимущества брокколи для здоровья
Врачи назвали потрясающие преимущества брокколи для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь