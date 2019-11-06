СМИ: Россия активно перебрасывает наемников в Ливию

Россия перебросила в Ливию около 200 наемников.

В Ливию прибыли около 200 наемников российских частных компаний, которые имеют целью повлиять на ход гражданской войны в этой североафриканской стране.

Об этом сообщает The New York Times.

"В Ливию в течение последних 6 недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы. Это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке", - говорится в сообщении.

Сообщается, в частности, что новоприбывшие русские снайперы принадлежат к вооруженным формированиям, которые уже принимали участие в боевых действиях в Сирии. Так, по словам врачей полевого госпиталя вблизи ливийской столицы Триполи, в последнее время характер ранений изменился: узкие отверстия в голове или туловище от пуль, которые мгновенно убивают жертву и остаются в теле, что свидетельствует о русском почерке.

Следует отметить, что кремлевские наемники, в том числе из частной военной компании "Вагнера", воюют на стороне лидера ополчения на востоке Ливии Халифа Хафтара. Его противников поддерживает Правительство национального согласия в столице Триполи, сформированное ООН в 2015 году и пользующееся поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание, поддержку обеспечивает исключительно Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично - Франции.