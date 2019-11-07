В России "крымского террориста" на год отправили в камеру тюремного типа

Отмечается, что условия в камере тюремного типа предполагают лишь одну передачу и одно краткосрочное свидание за полгода.

Крымчанину Евгению Каракашеву, которого суд оккупантов якобы за терроризм приговорил к шести годам колонии, изменили условия на более строгие - на год отправили в камеру тюремного типа (КТТ).

Об этом со ссылкой на адвоката Алексея Ладина, который посетил Каркашева в колонии №1 поселка Каменка Кабардино-Балкарской Республики, сообщает проект "Грати".

"Сразу после прибытия в колонию 11 сентября он дважды за два месяца попадал в штрафной изолятор – оба раза за претензии к форме одежды. В одном из случаев заместитель начальника колонии Габиев поставил его перед выбором: подписать соглашение о сотрудничестве или он оформит нарушение формы одежды и отправит его в ШИЗО", - сообщил адвокат.

По словам Ладина, Каракашев сотрудничать не согласился. Второй раз он попал в штрафной изолятор, когда вышел на построение без шапки — она не успела высохнуть после стирки. Из ШИЗО он вышел 1 ноября, и в этот же день состоялась комиссия, которая назначила ему год пребывания в ЕКТП.

Адвокат связывает ужесточение режима Каракашева с тем, что он находится на профилактическом учёте как осуждённый по террористической статье. Ладин намерен оспаривать отправку Каракашева в ЕКТП.

В апреле 2019 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил активиста из Евпатории Евгения Каракашева на 6 лет лишения свободы по делу о "призывах к терроризму" в закрытом чате соцсети. Он отбывает наказание в колонии №3 посёлка Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики.