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Лукашенко впервые за три года съездил в ЕС: надеется на улучшение отношений

Лукашенко впервые за три года съездил в ЕС: надеется на улучшение отношений
19:48 Сегодня Телеграф Европейская правда

Лукашенко в Австрии настоял на более тесных отношениях с ЕС.

Лидер Беларуси заявил, что его страна надеется на улучшение связей с Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

12 ноября Александр Лукашенко посетил Австрию - впервые более чем за три года белорусский президент отправился с официальным визитом в государство-член ЕС.

Президент Беларуси поблагодарил австрийского коллегу Александра Ван дер Беллена за теплый прием и откровенную, содержательную беседу. "Австрия - важнейший и надежный партнер Беларуси в нашей общей Европе. Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и в полной мере довольны положительной динамикой белорусско-австрийских отношений", - заявил Лукашенко.

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Он отметил поддержку Австрией усилий белорусской стороны по развитию отношений с Евросоюзом.

"А в последнее время, в частности благодаря активной работе австрийского председательства в 2018 году, ЕС становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером. Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском государственном секторе достиг 700 млн евро", - сказал президент.

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По его словам, Беларусь с Австрией объединяет стремление к развитию программы ЕС "Восточное партнерство".

В этом году Беларусь с Евросоюзом утвердили проекты соглашений об упрощении выдачи виз, реадмиссии. Лукашенко выразил надежду подписать их в ближайшее время.

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Беларусь, Австрия, Александр Лукашенко, Александр Ван дер Беллен.
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