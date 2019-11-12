Сирия, Иран, НАТО: Макрон намерен встретится с Трампом перед саммитом Альянса

Новости мира:Саммит НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря.

В понедельник. 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Темой обсуждений были Сирия, Иран и НАТО. Об этом написал Макрон на странице в Твиттере.

Excellent phone conversation tonight with @realDonaldTrump : Syria, Iran, NATO. Many convergences were underlined and we’ll meet ahead of the NATO summit in London.https://t.co/cbOYdz9rsV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 11 ноября 2019 г.

Напомним, в недавнем многочасовом интервью, проведенном в его роскошном офисе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что европейские страны больше не могут полагаться на Америку как союзника по НАТО, Европа стоит на "краю пропасти", возникает биполярный мир, в котором правят США и Китай, а на границы Европы вернулись авторитарные государства - Россия и Турция.

Саммит НАТО - периодически происходящая встреча глав государств и глав правительств стран-участников Североатлантического договора (стран-членов НАТО) для оценки и определения стратегического направления деятельности организации.

Предыдущий саммит принимала Бельгия в июле 2018 года.