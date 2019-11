Сирия, Иран, НАТО: Макрон намерен встретится с Трампом перед саммитом Альянса

В понедельник. 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Темой обсуждений были Сирия, Иран и НАТО. Об этом написал Макрон на странице в Твиттере.

Excellent phone conversation tonight with @realDonaldTrump : Syria, Iran, NATO. Many convergences were underlined and we’ll meet ahead of the NATO summit in London.https://t.co/cbOYdz9rsV

